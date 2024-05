Jutros nešto prije osam sati na šibenskoj dionici autoceste A1 dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao jedan automobil.

Osobno vozilo sletjelo je s ceste kod izlaza za čvor Podi u smjeru Dubrovnika, a težina ozljeda vozača još nije poznata, izvijestila je policija. Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida. HAK javlja da se na spomenutoj dionici vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Zbog vozila u kvaru na A1 između 287+100 km i 287+500 km na kolniku u smjeru Dubrovnika promet se vodi jednom prometnom trakom i vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h, javlja HAK.

Zbog radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke (obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok).

U ponedjeljak 13. svibnja od 07.00 sati do 29. lipnja u 19.00 sati zbog radova bit će prekinut promet na državnoj cesti DC306 u Zadru u Ulici Put Nina. Obilazak u smjeru Puntamike bit će novoizgrađenom alternativnom cestom i Ulicom Matije Gupca.

Također, od 10.00 do 14.00 sati bit će zatvoren Trogirski stari most. Obilazak je preko novog Čiovskog mosta, a prekida se u intervalima promet od 10.25 do 12.55 na državnoj cesti DC75 u Limskom kanalu (povodom održavanja događaja BMW Legendary Moments 2024).

