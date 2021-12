Do epidemije se liječniku išlo s poklonima i lijepim riječima, a sada se na njih sipaju salve uvreda najgore vrste. To je na svojoj koži osjetila jedna liječnica iz Bjelovara.

"Nadam se da nemaš djecu! Sotono jedna ženska. Sram te bilo. Majku ti j****. Đubre jedno. Da ti Hrvatska vidi facu. Majku ti j***. Đubre!", vikali su prosvjednici protiv epidemioloških mjera unezvijerenoj liječnici. Zatim su nasrnuli na spremačicu Zavoda za javno zdravstvo koja je u vreću spremala igračke i lampaše koje su prosvjednici rasuli po dvorištu.

"To mi je prvi put u životu nešto takvo, što mi se dogodilo naravno da je strah, ali žao mi je poslije bilo, šta ja nisam nastavila sa skupljanjem tih igračaka, pa bi vidjeli do čega je to došlo. Ja sam imala osjećaj da ta gospođa bude mene opalila ne znam s koje strane i kud već, ali strah mi je bio veći pa sam se povukla", ispričala je za RTL spremačica Zlata Antološ.

'Nije ugodno'

Čim je stigla policija, prosvjednici su utihnuli, pokupili igračke i lampaše te otišli. Ipak, djelatnicima Zavoda je to utjeralo strah u kosti.

"Pa vjerujte mi, nije ugodno, nije ugodno doć'. Mislim, posao se radit' mora. Nije ugodno ni hodat' po gradu, ni dolazit' na posao, ni odlazit' sa posla", rekao je vršitelj dužnosti ravnatelja županijskog Zavoda, Vedran Trupac, koji je otkrio i kako se osjeća napadnuta liječnica.

"Potresena je s time i jednostavno ne može vjerovati nakon skoro dvije godine opsežnog posla odnosno cijepljenja, testiranja, kontaktiranja oboljelih da se nešto tako može dogoditi", dodao je.

Samo za prekršaj

Sve što se dogodilo, policija je okarakterizirala prekršajem, odnosno narušavanjem javnog reda i mira. S obzirom na to da prosvjed nije bio prijavljen, 43-godišnja organizatorica bi mogla platiti kaznu između pet i 20 tisuća kuna.

Možda je to bilo za prekršaj, no poruke na društvenim mrežama već spadaju u kazneno djelo koje istražuje policija. "Ova što je šutala igračkice, a to su simboli naše djece, ona bi za našu djecu bila izvršitelj, ali mi ćemo joj dati mogućnost na drvetu, kad se bude njihala. I klatila onim nožicama", pisalo je u jednoj objavi na Facebooku.

Napad na liječnike osudila je Hrvatska liječnička komora, uz apel policiji i DORH-u da zaštiti liječnike. Upozorili su i na plakate u kojima se liječnike naziva izdajnicima te na grafite koji pozivaju na njihovo smaknuće.