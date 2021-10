VELIKI POTENCIJALI / 5G tehnologija pomaže da vratimo pacijentima osmijeh na lice

Posljednjih je desetak godina razvoj dentalne medicine i implantologije izuzetno napredovao, čime su stručnjaci omogućili svim ljudima koje muče problemi sa zubima ponovno imaju lijep osmijeh s kojim će se dobro osjećati. Međutim, ugradnja savršeno funkcionalnog implantata je multidisciplinarni proces koji zahtijeva vrhunsku preciznost. U osječkoj ordinaciji Dentalni implantološki centar Osijek koju vodi dr. dent. med. Saša Đukić, implantologija je glavna djelatnost. U svrhu pružanja najbolje moguće usluge svojim pacijentima, tim dr. Đukića prati najnovije trenove dentalne medicine i vrlo dobro razumije koju ulogu u svemu tome ima ubrzani napredak tehnologije.

„Implantologija kao najsuvremenija grana dentalne medicine pruža odnedavno neviđene mogućnosti, ali predstavlja i velike izazove“, kaže dr. Đukić, koji se u svojoj praksi uvelike oslanja na moderna tehnološka dostignuća u svim fazama obrade pacijenata, a 5G mreža kao podrška u tome ima veliku ulogu u smislu pouzdanosti i brzine prijenosa podataka.

„Konkretno, u okviru moje ordinacije radi i RTG studio Xmind u području računalno potpomognutog planiranja operativnih zahvata. Najnoviji trend je tzv. navođena implantologija gdje na temelju 2D i 3D snimaka izrađuju izrađujemo 3D printane kirurške stentove koji osiguravaju savršen postav implantata. To nam uvelike pomaže prilikom optimizacije i položaja postavljanja implantata, a ta nam tehnologija omogućava znatno veću preciznost“, objašnjava dr. Đukić.

Osim u segmentu planiranja samog zahvata i ugradnje, 5G mreža je već sada pokazala izvrsne potencijale na području planiranja osmijeha. Ovdje je riječ o digitalnom planiranju zahvata, kada u suradnji s laboratorijima iz Velike Britanije i Brazila možemo pripremiti realan prikaz osmijeha, tako da pacijent stekne bolju predodžbu kako će izgledati na kraju cijelog postupka unaprjeđenja osmijeha.

„U digitalnom planiranju osmijeha (DSD) stl fileove dobivene intraoralnim skeniranjem šaljemo ordinacijama s kojima surađujemo pa na temelju zajedničke baze, odnosno „knjižnice osmijeha“ lakše planiramo detalje zahvata i omogućavamo pacijentima da dobiju optimalno rješenje ili drugim riječima, najljepši osmijeh. Za komunikaciju s laboratorijima i drugim ordinacijama s kojima surađujemo za planiranje i analize potrebna nam je čvrsta i stabilna internetska veza i nadamo se da će u tom segmentu 5G mreža uvelike pomoći“, istaknuo je dr. Saša Đukić.

U svakom slučaju, dr. Saša Đukić smatra da je ovo tek početak te da će široka implementacija 5G mreže otvoriti nove mogućnosti na području zdravstva i dentalne medicine. „Pouzdanost i brzina prijenosa podataka bez latencija omogućit će daljnju integraciju i nove, proširene funkcionalnosti IOT tehnologije uz korištenje naprednih AI cloud algoritama pri izvršavanju procesa u realnom vremenu“, ističe.

Koja je glavna prednost 5G mreže u odnosu na 4G? Niska latencija odnosno brži odziv mreže što znači da se komunikacija odvija gotovo u realnom vremenu. Latencija označava kašnjenje u prijenosu podatka, a najčešće se izražava u milisekundama. Manje kašnjenje u prijenosu podataka, naravno znači i bržu i bolju komunikaciju. Na 4G mreži latencija u prijenosu podataka iznosila je nekoliko desetaka milisekundi, dok se u 5G mreži latencija smanjuje na samo par milisekundi. Za korisnike to znači brže preuzimanje mobilnih igara i aplikacija (umjesto dosadašnjih dvije minute, vrijeme preuzimanja se skraćuje na 17 sekundi), zatim i do 85 posto brže skidanje filmova, glazbeni album skinut ćete za 10 sekundi umjesto za minutu, a za preuzimanje oko 10.000 emailova bit će vam potrebna minuta umjesto sedam minuta, koliko bi to trajalo na 4G mreži. No prava revolucija koju donosi 5G mreža događa se korištenju visoke tehnologije u medicini, obrazovanju, inženjeringu te industriji, jer će se većom pouzdanošću i bržim prijenosom podataka otvaraju neslućene mogućnosti za daljnji razvoj tehnologije i ekonomski napredak.

