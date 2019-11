Žrtva

Čovjek pobjegne iz zatvora gdje je proveo 15 godina i provali u neku kuću, tražeći novac i oružje. Pronalazi mladi par u krevetu. Naređuje muškarcu da izađe iz kreveta i veže ga za stolicu.

Dok je privezivao djevojku za krevet, popeo se na nju, ljubio joj vrat i šaputao na uho, a onda je ustao i otišao u kupaonu.

Dok je bio tamo, muž kaže svojoj ženi:

“Čuj, ovaj tip je osuđenik koji je pobjegao iz zatvora, pogledaj mu odjeću! Vjerojatno je proveo mnogo vremena u zatvoru i nije vidio ženu godinama. Primijetio sam kako te poljubio u vrat. Ako želi seks, ne odupiri se, ne žali se, učini sve što ti on kaže. Zadovolji ga bez obzira koliko ti je sve to odvratno. Ovaj tip je vjerojatno vrlo opasan. Ako ga razljutimo, on će nas ubiti. Budi jaka, medena, volim te.”

Žena šapućući odgovara:

– “A ne, on nije ljubio moj vrat. Šaputao mi je na uho. Rekao je da si mu baš sladak, a pitanje je bilo imamo li vazelin. Rekla sam mu da je u kupaoni. Budi jak medeni, i ja tebe volim!”