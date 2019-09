Ženska logika

„Putujem autobusom,

krcat je i baš mi se ne gura do automata kako bi poništila kartu.

Zamolit ću ženu ispred da je poništi.

Kako da joj se obratim, s vi ili sa ti? Izgleda mlađa.

Na pretposljednjoj nije sišla, znači putuje do kraja. Malo je bolje pogledam i vidim da nosi bocu vina. Sigurno ide kod nekog muškarca.

Vino spada u skuplju kategoriju.

Muškarac je dakle zgodan.

U mom naselju su dva zgodna muškarca.

Moj muž i moj ljubavnik.

Mom ljubavniku sigurno ne ide

jer ja sada idem kod njega.

Dakle, ide kod mog muža.

Moj muž ima dvije ljubavnice, Tamaru i Marinu.

Tamara je trenutno na godišnjem.

Na to ću: “Marina, možes li mi molim te poništiti kartu?”

Marina:”Mi se poznajemo?”