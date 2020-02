Uhljeb

Tri dječaka pričaju čiji je otac najbrži. Jedan kaže:

– Moj otac je nogometaš, ali je tako brz, kada šutne loptu na gol sa 11 metara, otrči i sam je uhvati.

Drugi kaže:

– Moj otac je još brži, on baci kamen sa brda i trči dole pa ga uhvati.

Treći kaže:

– Moj otac je najbrži. On radi u općini do tri sata, a već u pola tri je kod kuće!