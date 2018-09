Treniranje strogoće

Uda se djevojka, počne živjeti s njegovima. Poslije prve bračne noći, ustaje se, spušta se u boravak. Svekrva se obrati svojoj novoj snahi:

– Slušaj snajo, ja imam svoje jutarnje i dnevne obaveze koje moraš poštovati. Prvo čim ustanem, popijem kavu, pa drmnem rakijicu. Zatim, ako vidiš da imam špangu iznad desnog uha to znači da sam raspoložena za priču i da mi slobodno možeš ponuditi kavu i tako to, ali ako vidiš špangicu iznad lijevog uha ne diraj me jer sam bijesna kao pas. Razumiješ?

Odgovara snaha umiljato:

“Draga moja svekrvo ja imam isto svoje jutarnje obaveze. Prvo, čim ustanem popijem kavu, pa drmnem jednu rakijicu, pa tresnem još jednu rakijicu, pa kad tresnem i treću rakiju, onda me boli ku*ac iznad kojeg ti uha stavljaš špangicu”