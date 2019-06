Crni labud

Dođe Mujo u jednu javnu kuću u okolini Zagreba na recepciji i veli:

– Dobro večer. Može jedna gospođica za mene.

Recepcionar mu veli:

– Dobar dan, gospon, vidite ne znam kako da vam to kažem a da vas ne uvrijedim, ali to vam nije više u modi, sad je in voditi ljubav sa pticama. Evo, večeras za Vas imamo jednog krasnog labuda!

Gleda Mujo misli, kalkulira i odluči da sredi labuda. Plati, ode u kabinu, nađe tamo labuda i odradi ga. Poslije toga kulturno se zahvali recepcionaru i ode. Sljedećeg tjedna eto ti opet Muje, ravno na recepciju:

– Bok! dajte opet jednog labuda!

A recepcionar će:

– O, gospon! Labuda?! Ma kakav crni labud, gdje Vi živite?! To Vam se unazad par dana više u Zagrebu ne dela.

A Mujo će:

– Ma je l`? A kaj se sad dela?

– Pa, sad Vam je “in” gledati druge kako to rade i tako se zadovoljiti.

– Hmm… Pa dobro, što sad, dajte jednu kartu!

Uđe Mujo u mračnu dvoranu, dosta “gledalaca”, otvara se zavjesa a u kabini dva crnca vode ljubav. Gleda Slovenac, čudi se čudom i kaže gospođi voajerki do sebe:

– Jooooj, gospođo pogledajte kaj mu radi!

A gospođa će njemu:

– Ma, nije ti to ništa! Ovi dečki su male mace. Da ste videli, prije tjedan dana kak je jedan deljal labuda.