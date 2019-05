Sportom protiv droge

Trči zeka šumom. Trči on, trči, trči i sretne liju. Lija taman mota džoint, a zeka ga uzme i baci ga u baru. Lija ga upita:

Jesi li ti normalan?!

A zeka kaže:

Ma, pusti to, lijo, ajde trčat sa mnom da vidiš kakav je filing.

Trče oni i nalete na vuka koji se baš spremao povući crtu. Zeka uzme i prosipa mu kokain po šumi.

Kaže vuk:

Pa jesi li ti normalan?!

A zeka će:

Ma, pusti to, idemo trčati.

Tako oni potrče i nalete na medu koji baš kuha heroin. Zeka uzme i baci mu sve to na zemlju. Meda se taman spremi da ga nokautira, a zeka će:

Ajde, medo, trči s nama da vidiš kakav je filing.

Trče oni tako, tek će dvije vrane u letu:

“A baš je čudan ovaj zeko kad je na speedu”