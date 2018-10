Skalpel

Nakon operacije slijepog crijeva muškarac se budi i pita liječnika:

– Doktore, kako je prošla operacija?

– Pa, vidite, ne znam kako da vam to kažem…od danas ste žena.

– Pa što ste to napravili!!! Ne mogu vjerovati, upropastili ste me!

– Ah vi žene, uvijek ste nezadovoljn