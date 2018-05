Mračno je ovdje…

Ženi ljubavnik dolazi kući dok joj je suprug na poslu.

Njen devetogodišnji sin dodje kući nenadano, ugleda ih i sakrije se u garderobni ormar kako bi ih i dalje promatrao.

Ženin suprug takoder dolazi kući.

Ona strpa ljubavnika u ormar, ne znajući da joj je sin već unutra.

Dječak: – Mračno je ovdje

Muškarac: – Da, mračno je.

Dječak: – Imam nogometnu loptu.

Muškarac: – To je lijepo.

Dječak: – Želis li je kupiti?

Muškarac: – Ne, hvala.

Dječak: – Moj tata je vani.

Muškarac: – OK, koliko?

Dječak: – 250 EUR

Nakon nekoliko tjedana muškarac i dječak se ponovo susretnu u ormaru.

Dječak: – Mračno je ovdje.

Muškarac: – Da, mračno je.

Dječak: – Imam tenisice.

Prisječajući se što se zadnji put dogodilo, muškarac upita:

-Koliko?

Dječak: – 750 EUR

Muškarac uzdahne: – U redu.

Nekoliko dana kasnije, otac kaže sinu:

Uzmi tenisice i loptu, idemo se igrati.

Dječak odgovori: – Ne mogu, prodao sam ih.

Otac upita: – Za koliko si ih prodao?

Dječak: – Za 1.000 EUR

Otac: – To je grozno, kako si mogao tako opelješiti svoje prijatelje… to je puno više nego što te dvije stvari stvarno vrijede! Sad te vodim u crkvu da se ispovijediš!!!

Otac odvede sina u crkvu i u ispovjedaonicu pa zatvori vrata.

Dječak: – Mračno je ovdje.

Svećenik: – Ne počinji mi opet s tim sranjem.