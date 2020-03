Mala noćna muzika

Ulazi gost u hotel u jednom manjem gradu i pita: “Je li imate slobodnu sobu?”

Vlasnik hotela odgovori,”Ima”.

Gost pita dalje, “Je li se može kod vas nešto pojesti?”

Vlasnik hotela odgovori, “Može”.

Dalje ga pita gost, “Nudite li možda večernje usluge?”

Vlasnik, “Da za to imamo Anđu, 50 eura”

Dalje gost, “Nudite li možda usluge istog spola?”

Vlasnik, “Da, imamo i to. Za to imamo Šimu, 500 eura”

Gost, “Molim, 500 eura?!, pa zašto deset puta skuplje?”

Vlasnik, “Gledajte, mi smo tradicionalno mjesto i meni to baš nije drago, zato ide meni 100 eura.

Svećeniku isto nije drago, zato i njemu ide 100 eura.

Gradonačelniku isto nije drago, zato i njemu ide 100 eura.

Gost, ” A, onda 200 eura ide Šimi?”

Vlasnik: ” Ne, 200 eura ide Stipi i Anti da drže Šimu jer i njemu to nije drago.”