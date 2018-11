Hvalisanje

Lete avionom Mujo i papagaj. Dolazi stjuardesa i pita ih što žele popiti.

Viski! – odgovori Mujo.

Kakav viski! – vikne stjuardesa – Jeste li vi normalni? Jedva da smo poletjeli. Budite sretni što ste uopće u avionu!

OK, onda mi donesi sok. – odgovori Mujo.

A vi? – pita stjuardesa papagaja.

“Ma šta mi se tu izmotavaš, da ti materina! Brzo donesi jedan viski s ledom! – viknu papagaj.

Stjuardesa otrči do pilota i požali mu se na čudne putnike, a on kaže da im ovaj put da to što su tražili, ali ako ju nastave tako maltretirati, onda će on srediti stvar. Stjuardesa im odnese piće – viski za papagaja, sok za Muju. Mujo bijesan zove djevojku:

Šta se izmotavaš, da ti materina, papagaju viski, a meni sok?! Brzo donesi i meni jedan viski, mamu ti tvoju!

Stjuardesa otrči do pilota, kaže što se dogodilo, a pilot otvori vrata i izbaci Muju i papagaja iz aviona. Dok su padali, papagaj pita Muju:

Je li Mujo, jel ti znaš letjeti?

Ne. – odgovori Mujo.

Pa što se onda kurčiš?