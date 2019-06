Hvalisanje

Došao američki arhitekt u Zagreb i vodi ga naš arhitekt u obilazak grada.

Amerikanac: „Šta je ovo? „

„To je muzej suvremene umjetnosti, hotel Hajat. Vidite, njega su naši radnici izgradili za godinu dana.

„ Ovo!? Pa to naši radnici izgrade za 6 mjeseci!“

Nastave oni i dođu ispred Lisinskog. Amerikanac: „A ovo? „

„ E to vam je koncerna dvorana. To su naši radnici izgradili za 6 mjeseci.

„Amerikanac: • Ovo!? Pa to naši radnici izgrade za 3 mjeseca.“

Šetaju dalje i naiđu na Zagrebačku katedralu.

Amerikanac: • A što vam je ovo?

Naš arhitekt već živčan „Nemam pojma, jutros nije bilo tu! „