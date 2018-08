16. 8. 2018.

Ljubav Držite do sebe i vlastite životne filozofije više nego što to inače činite. Onima koji vas kontinuirano iskorištavaju to se sigurno neće svidjeti.

Posao Pitanja vlasništva bit će u epicentru vaše pažnje. Riječ kompromis za neke ljude ne vrijedi i ne postoji, i s takvima ćete imati velikih problema!

Zdravlje Rješavati ćete važne stvari, uz konkretne odluke. Eventualni pokušaji izbjegavanja stvarnosti, neće se pozitivno odraziti na vaše zdravlje.