1. i 2. 9. 2018.

Ljubav Uvijek ste raspoloženi za ljubav, i s tim u vezi kod vas nema nikakvih promjena. Kada ste malodušni, ljubav vas vrlo brzo vrati u život.

Posao Tražite nemoguće od sebe, a i od drugih ljudi. Opet vas opsjeda teška megalomanija. Pretjerana očekivanja odvesti će vas u razočaranje.

Zdravlje Mentalno ste magloviti. Imate problema s tlakom, i niste toga svjesni? Unosite previše kalorija u organizam. Slabi ste na slatke stvari.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.