14. i 15. 12. 2019.

Ljubav Lavovi su strastvena stvorenja, ali to u posljednje vrijeme ne dolazi do izražaja. Vrlo lako skliznete u gorki pesimizam, a to nije dobro i zdravo.

Posao Vaše ambicije su velike, ali slabo stojite sa samopouzdanjem. Ako napravite jedan korak naprijed, vratit će vam se vjera u vlastitu snagu.

Zdravlje Ne možete zaboraviti neke ružne događaje iz nedavne prošlosti, i to vam stvara velike probleme u sadašnjosti. S vremenom će sve proći.

Snovi i vizije Ako tko svoju ovisnost trenutno ne ispoljava, to ne znači da ju je pobijedio. On se nje oslobodio tek kad se može izložiti njezinim čarima, a da im ne podlegne – zato što ga jednostavno više ne zanimaju.