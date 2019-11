16. i 17. 11. 2019.

Ljubav Slobodni Jarci bave se eksperimentalnim ljubavnim djelatnostima. Stvarate iluzije. Producirate ‘kratkometražne’ veze. Igrate se i zabavljate.

Posao Brzo mijenjate poslovne ambicije. Jučer ste željeli jedno, a danas ste našli nešto drugo. Vaša pažnja je rasijana, i to vam stvara probleme.

Zdravlje Sami ste sebi nevjerni. Nedostaje vam čvrsto unutarnje uporište na koje biste se oslonili u teškim trenucima. Razgovarajte sami sa sobom.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.