24.10.2019.

Ljubav Što dobijete bez napora, to ne cijenite. Osoba zbog koje ste prolili more suza, najjače vas je dirnula. Svi tražimo dubinu, a ne želimo suze.

Posao Uništava vas pomisao da biste mogli ostati bez vašeg radnog mjesta. Naslušali ste se raznih priča, i više ne znate što je istina a što laž.

Zdravlje Pokušavate uspostaviti sklad duha i tijela, a to nije lak zadatak. Višak kilograma čini vas i duhovno tromim i inertnim. To što jedete, to ste.