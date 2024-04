Sunčano, suho i iznadprosječno toplo u cijeloj zemlji čeka nas sutra, za vikend pa i veći dio idućeg tjedna.

Danas pretežno sunčano ili vedro bit će već od jutra. Jutarnja temperatura slična današnjoj u unutrašnjosti između 5 i 10, a na Jadranu 9 i 14 Celzijevih stupnjeva uz uglavnom slab vjetar.

U drugom dijelu dana temperatura će osjetno porasti i to osobito u kopnenim krajevima zemlje. U središnjem dijelu unutrašnjosti bit će od 22 do najviše 24 Celzijeva stupnja. U Slavoniji i Baranji bit će i koji stupanj više do 25 ili 26, a ostat će također sunčano ili uz malu naoblaku i slab jugozapadni vjetar.



Na Jadranu pretežno sunčano ili vedro, osobito na obali i otocima, ali viša temperatura mjerit će se u Gorskom kotaru i Lici. Zbog blizine još uvijek svježeg mora bit će između 20 i 22. I ovdje obilje sunca, a vjetar sutra slab jugozapadni ili južni.

Danas toplo, a za vikend, pogotovo u unutrašnjosti gdje će temperatura dosegnuti 30 ili čak koji stupanj više, vrlo toplo. Toplo i suho bit će i većinu idućeg tjedna, a kako sada izgleda tek u srijedu poslijepodne ili navečer čeka nas manja promjena vremena koja će malo sniziti temperaturu.

Na Jadranu također sunčano i toplo, ali ipak manje nego u unutrašnjosti. Najviša temperatura ovdje će biti oko 25 i to početkom tjedna, a od ponedjeljka će jačati jugo. Manja promjena vremena i ovdje u srijedu kad će biti pljuskova.

