Nakon što je Zoran Milanović danas poslijepodne iznenada najavio da ide na izbore, oglasio se prvi put i predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

"Mi ćemo mu pokazat da će izgubiti i on i SDP", rekao je iz Osijeka Plenković.

"E to je taj cirkus. Konačno su maske pale. Imali smo do danas skrivenoga lidera oprbe. Mi ćemo im pokazati da će izgubiti i on i SDP po treći put. Opozicija je slaba, SDP je slab. Nemaju šanse u srazu s HDZ-om. Druga politička poruka je DORH, strah od čega. Ovakav paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu, njemu na odgovornost", kazao je Plenković.

"Za razliku od njega danas smo plaću digli na 1200 eura. Sasvim je svima jasno da smo digli standard", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Idem na izbore, taj čas je kucnuo'

