Renomirani stručnjak Jonathan Benson koji piše za Tyre Reviews, objavio je novi test u kojem uspoređuje modele vrhunskih cjelogodišnjih guma.

Kao i inače, Benson je detaljno isprobao gume u različitim prilikama. Usporedio ih je na snijegu, ledu, mokrom kolnikom i suhim uvjetima. Michelinova CrossClimate 2 godinama je bila najbolja za sve vremenske uvjete. Model je pobjeđivao na više testova od bilo kojeg konkruenta. Međutim, od prošlogodišnjeg testa, lansirano je još vrhunskih proizvoda kojima je zadaća bila skinuti Michelin s trona.

Benson je u testiranje uključio ukupno sedam guma: Continental AllSeason Contact 2, Bridgestone Turanza All Season 6, Pirelli Cinturato All Season SF3, Michelin CrossClimate 2, Dunlop Sport All Season, Yokohama BluEarth 4S AW21 i Fronway Fronwgin AS.

Pobjednik testa je Continental AllSeasonContact 2. Novi Continental impresivne rezultate upisao je pogotovo na snijegu i mokroj podlozi. Uspio se ugurati ispred Pirellija i Bridgestonea, dok je Michelinu pripalo tek četvrto mjesto. Ispod se nalaze Dunlop i Yokohama, dok je Fronway prikovan za samo dno. Tablicu po svim analiziranim kategorijama možete pogledati na poveznici.

