OLDTIMER PROMO TOUR / Spektakularni oldtimeri okupirali Makarsku rivu: Pogledajte kakvi ljepotani su se mogli u nedjelju razgledati tik uz more

Ove nedjelje Oldtimer Promo Tour okupio je vlasnike oldtimer vozila od Zadra preko Splita do Makarske, a upravo je Makarska riva bila idealno mjesto za okupljanje i predstavljanje ovih spektakularnih automobila. Nakon Omiša većina sudionika je zajedno krenula prema odredištu, a u lijepom prirodnom okruženju formirala se zanimljiva kolona na čijem čelu je bilo prateće vozilo, urbani crossover KIA Xceed, a slijedili su ga oldtimeri od tipičnog britanskog kabrioleta Triumpha Spitfire-a zatim BMW 1602 kultne preko sportske Ford Fieste s kojom je njen vlasnik osvojio 2. mjesto u premijernoj sezoni Kupa povijesnih automobila. Osim oldtimera, posebna je svakako bila i atraktivna nebesko plava Piaggio Vespa iz 1954. godine. Ovo je prva generacija s motorom 150 ccm oznake VL1T i prvi model s prednjim svjetlom na volanu. Godine 1954.g. iz Italije stigla je na Hvar u porodicu Caratan. Osim oldtimera iz Kaštela, Dugog Rata koji su došli iz pravca Splita uz domaćine ljubitelje oldtimera iz Makarske stigli su i oni iz Zagreba i Zadra. Osim već spomenutih modela, u Makarskoj se u nedjelju moglo uživati u pogledu na modele poput Alfa Romeo Junior iz 1970.g, dva Mercedesa, Opel Kadett C, Peugeot 304 cabrio te dva Fiata model 124 sport coupe i najstariji model na okupljanju te svakako najatraktivniji, 1100 E iz 1949. godine. Ovaj model proizvodio se od 1938. do 1953., opremljen motorom od 35 KS, a sve je sve oduševio brojnim neobičnim detaljima koji ga čine zaista posebnim.