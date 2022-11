Ikona Hajduka, Marko Livaja, nema vozačku dozvolu pa ga voze drugi. Početkom godine je na pitanje novinara zašto nema vozačku rekao da ga to jednostavno ne zanima. "Ma nemam ja volje za to, još kad sam bio mulac nije me nikako privlačilo sjest za volan. Nisam ni vozački polagao. Ne, nemam u Hajduku vozača, ali prijatelji uskaču. Mislim da ću i to morat uskoro riješit, ne mogu se stalno izvlačit", rekao je jednom prilikom u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju