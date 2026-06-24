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Postoji li bolji navijač za utakmicu od ove papige?

Nije prava rijetkost da su i kućni ljubimci fanovi nogometa, ali ova papiga će vas posebno nasmijati
@balkanbullz

 

♬ I Am From Bosnia - Take Me To America - Dubioza kolektiv
24.6.2026.
7:00
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