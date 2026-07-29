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Podnio je to kao šampion

Took the unfortunate event like a champ
by u/Creams0da in MadeMeSmile
29.7.2026.
9:07
Webcafe.hr
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