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Početak je izgledao kao scena iz filma, a onda je nastao najsmješniji video s vjenčanja

Ovako izgleda kad mladoženja i kum odluče pokazati svoje plesačke sposobnosti na podiju
@westmadelife

he flew

♬ original sound - Liz West
7.7.2026.
7:00
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