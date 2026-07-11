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Nećete vjerovati što ova vrana radi mladoj ovci

Vrane su poznate kao jako inteligentne ptice i ova se snašla u traženju materijala za gnijezdo
@ohayooo.moon ほのぼの喧嘩中🐑🐦‍⬛ #牧場#羊#カラス#かわいい#動物 ♬ オリジナル楽曲 - たまこ
11.7.2026.
7:00
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