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Karma se jako brzo pobrinula da dobije što je zaslužio

Toliko je bio koncentriran da vodom zalije prijatelja da je zaboravio najbitniju stvar, gledaj gdje hodaš
@carmeloo.russo Ho calcolato male #pasquetta ♬ sonido original - Music+
8.7.2026.
7:00
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