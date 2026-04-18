Kada gost ispred kamere odbija suradnju

Nije svima do isticanja u javnosti, pa je tako i jedna neodoljiva maca nedvosmisleno dala do znanja RTL-ovoj reporterki Ružici Đukić da ne želi pozirati ispred kamere. Zabavna snimka na njezinom je profilu na TikToku u kratkom roku skupila preko 100 tisuća pregleda, što je samozatajnu macu naposljetku ipak prometnulo u zvijezdu javnog prostora. U nadi da će drugi puta biti bolje volje, najvažnije je da Zagreb dobiva prvi azil za mačke u kojem će dom ubuduće pronalaziti 120 bolesnih, napuštenih ili ozlijeđenih životinja.