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Da se po ovim vrućinama snaći poput njega

Obratite pažnju na detalj: Pa on ima i prsluk za spašavanje u slučaju da zadrijema i otplovi
Golden retriever cooling off in a river
by u/Nedatokes in MadeMeSmile
14.7.2026.
7:00
Webcafe.hr
Screenshot
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Zlatni RetriverPsiPasživotinje