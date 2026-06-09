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Brzo je shvatio tko mu ostavlja loše ocjene

Svakako pogledajte do kraja reklamu koja je mnoge dobro nasmijala
@madinahalalpizza

Huge catastrophe

♬ оригінальний звук - Classical Music
9.6.2026.
11:30
Webcafe.hr
Screenshot
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