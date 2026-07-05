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Bezbroj je načina osvježenja i zabave tijekom ljetnih vrućina, ali ovaj izgleda jako bolno

Ne postoji osoba koja tijekom ljeta nije pokušala skočiti u vodu, jesu li vaši pokušaji izgledali bolje?
@amandicakes #funny #failvideo #fyp #funnyfail #diving ♬ Funny Song - Sounds Reel
5.7.2026.
7:00
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