Vlasta

Dosjetila se što bi mogla snimati za svoj YouTube kanal a da bude zanimljivo i hrvatskoj i stranoj publici - predstavljat će dvorce diljem Lijepe naše i pritom o njima prepričavati neznane i znane legende. Prvu epizodu namjerava posvetiti Velikom Taboru, dvoru u kojem je, tako barem kaže predaja, zbog zabranjene ljubavi zazidana Veronika Desinićka, pučanka koja se zaljubila u Fridrika II. Celjskog. Jeste li znali da se njezini jecaji navodno i danas mogu čuju u hladnim noćima? Da, tako kruži priča.