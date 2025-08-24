Veronika

Drži se one koju je davno kazao sveti Augustin: "Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju, čitaju samo jednu stranicu". A ovu će jesen posjetiti jednu od najneobičnijih europskih država - Lihtenštajn. Jeste li znali da je Lihtenštajn jedna od rijetkih država svijeta koja nema vlastitu vojsku? Ukinuta je još 1868. godine iz financijskih razloga, a njezino posljednje vojno djelovanje 1866. godine u Austro-pruskom ratu ušlo je u anale. Naime, kneževina je u rat poslala 80 vojnika, a s bojišta se vratio 81. Naime, na putu kući pridružio im se jedan talijanski vojnik koji je odlučio potražiti novi dom, čime je Lihtenštajn postao vjerojatno jedina zemlja u povijesti čija se vojska iz rata vratila brojnija!