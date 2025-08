Veronika

Otišla je na Maldive u potragu za srodnom dušom, vjerujući da je prava ljubav možda upravo tamo, među strancima koji dijele njezinu strast prema putovanjima i otvorenosti prema preseljenju zbog ljubavi. Tijekom jednog izlaska, upoznala je plavokosog mladića iz Irske, čiji je šarm odmah privukao njezinu pažnju. Ubrzo su se našli nekoliko puta na piću, razgovarajući o svemu i svačemu. No, iako su se povezali, on ima jednu manu – nikada ne bi napustio svoju zemlju. No, tko zna, možda ljubav zaista ima moć promijeniti sve. Ljeto je još uvijek u punom jeku, a tko može predvidjeti što će donijeti slijedeći dani?