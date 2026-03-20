Vanda

Nego, misli li ovaj vjetar stati u dogledno vrijeme? Tek što je iz ormara izvadila proljetnu robu, eto ti ga zahladnjenje. Još lako za celzijevce, nisu baš toliko drastično pali, ali vjetar je to što prolazi kroz kosti čak i kada hoda sunčanom stranom ulice. Jeans jaknica donekle je pomogla, ali ne zna gdje je zametnula bedž od grupe "Alice in Chains" koji je nosila na njoj. Dobro, ako je pao u perilici rublja, čut će se prilikom centrifuge sljedeći put.