Valentina

Inače i nije baš sklona teorijama zavjere, ali isto tako misli da ne treba baš na sve odmahivati rukom. Pogotovo na tvrdnje da nas već tisuće godina posjećuju izvanzemaljci. Primjerice, jeste li znali da su tri piramide u Gizi gotovo savršeno poravnate sa stranama svijeta te da njihov raspored također zrcali položaj triju zvijezda u zviježđu Orion? Ništa ne tvrdi, ali uopće je ne bi čudilo da su u izgradnju piramida bili umiješani i naši prijatelji iz nekih drugih galaksija.