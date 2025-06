Tihana

Sjeća se kroz maglu kako je to bilo živjeti bez smartphonea. Vremena kada su ljudi na koncertima ruke držali u zraku iz oduševljenja, kada su se posjećivale cedeteke i videoteke, kada je trebalo upitati prolaznike za smjer kretanja u tuđem gradu. Danas je, kaže, gotovo sve nadohvat ruke u tim aparatima, do svega se može u dva klika, i to kao da je malo ubilo čar življenja. Više se ne moramo truditi kao prije, pa shodno tome i manje toga cijenimo, misli.