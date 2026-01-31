Tena

Tena živi na relaciji Zagreb-Berlin i avijacija joj je oduvijek u krvi - djed joj je bio pilot. Kaže da ju je posao naučio strpljenju i za sebe kaže je sada jedna smirena djevojka koju samo neki ljudi mogu izbaciti iz ravnoteže - primjerice, muškarci koji je pokušavaju kontrolirati ili postavljaju neke ultimatume. Važne su joj ravnoteža, podrška i emocionalna zrelost. Privlače je visoki, samouvjereni i duhoviti muškarci - oni koji su dovoljno zreli da izbjegavaju emocionalne igrice. Cijeni smisao za humor, otvorenu komunikaciju i podršku, a posebno je privlače muškarci s karizmom i samopouzdanjem.