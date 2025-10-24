Tara

Nedavno je donijela odluku da prekine vezu s izuzetno pažljivim i brižnim dečkom, iako je bio sve ono što je tražila u partneru. Razlog njezine odluke bio je njezina vjerovanja u astrološke smjernice, jer, kao osoba rođena u znaku riba, osjećala je da nije kompatibilna s njim zbog njegovog horoskopskog znaka - škorpiona. Smatrala je da njegov žestoki karakter, koji je prema njezinom mišljenju pomalo previše intenzivan, neće odgovarati njezinoj emotivnoj prirodi, te da bi takav odnos mogao biti previše izazovan za njezinu osjetljivu dušu. Dodatni razlog za prekid dao joj je članak koji je nedavno pročitala o astrološkoj kompatibilnosti, u kojem su škorpion i ribe opisani kao nespojivi znakovi. Taj je tekst, nažalost, samo učvrstio njezinu odluku, jer je vjerovala da su zvijezde jasni pokazatelj koji joj govori da nije u pravoj vezi.