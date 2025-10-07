Tara

Nedavno joj je prijateljica otkrila da se udaje sljedeće godine, a ona nije mogla sakriti oduševljenje. Sjedila je obasjana srećom, no najviše zbog toga što će na tom vjenčanju imati priliku upoznati nekog posebnog. Planira se boriti za buket i nada se da će muškarac s podvezicom postati njezin budući partner. Ako to ne bude slučaj, svakako će obratiti pažnju na sve prisutne, možda neki od njih bude onaj s kim će podijeliti ples, a možda i nešto više.