Tamara

Petkom pušta glazbu u obližnjem klubu, a obožavatelji je znaju pod umjetničkim imenom DJ Pantera. Iako je inače orijentirana na house glazbu, večeras će se na njezinom repertoaru naći nešto potpuno drugačije jer nastupa na privatnom partyju. Angažirali su je gotičari, koji su joj olakšali muke i predali joj popis s bendovima čiju glazbu očekuju. Rekli su joj da se uglavnom usredotoči na Bauhaus, Joy Divisiona, The Cure, The Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees...