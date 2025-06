Za nju nema dileme - Twin Peaks je najbolja serija svih vremena. I dan danas silno žali što nije rođena koje desetljeće ranije, što nikad nije dobila prigodu prijaviti se za neku od uloga. Kaže, David Lynch je briljirao kada je snimao to djelo, pa i danas s ponosom ispod lopatice nosi tetovažu "Fire Walk With Me". Šteta je samo što mnogi njezini vršnjaci nemaju pojma što predstavlja.