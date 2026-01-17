Smiljana

Smiljana je odrasla u obitelji koja se često selila i sama za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju. Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se nikad nije morala boriti za muškarca. Kad se zaljubi, priznaje da može biti prilično intenzivna. Idealni muškarac ima snažnu prisutnost, čini da se osjeća sigurno i ima velike ambicije. Voli kada muškarac zna kako se odjenuti i ne nosi samo sportsku odjeću. U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna - najvažnije je da je pozitivan i pun energije. Kaže da je njezina najveća mana temperament - često plane prije nego što promisli, a prijatelji su obično ti koji je smire. Cijeni muškarce koji će moći pratiti njezinu energiju i kaže da u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.