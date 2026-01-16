Rubina

Rubina ima 24 godine i dolazi iz Sarajeva i za sebe samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna djevojka. Čvrsto vjeruje u samoljublje, redovite treninge i da sve počinje dobrim vibracijama. Njezin je san postati uspješna žena u svakom smislu te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju. U ljubavi je iznimno odana. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže i često ulaže više od muškarca nasuprot sebe. Priznaje da, kad se otvori, govori bez prestanka - uvijek s humorom, toplinom i željom da ljude učini sretnima. Željela bi upoznati partnera koji je iskren, odan i sposoban za zrelu emotivnu vezu. Privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i poštuju druge, a sve to nada se pronaći u Gospodinu Savršenom. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!