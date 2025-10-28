Rita

Što ti je genetika. Da je dobila po euro svaki puta kada bi joj netko kazao da je premršava, danas bi imala za novi gradski autić. Međutim, jede ona i više nego što možete zamisliti, a za uvijek vitku figuru zahvalna je svome djedu. Taj je isto mogao pojesti za trojicu, a da se to na njemu baš nikada nije vidjelo. Doručak u osam, ručak u podne, večera u 17, kolači uz mlijeko prije spavanja. To je bio njegov standardni prehrambeni ritam, a jedva da je prelazio 75 kilograma.