Nives

Dok mnogi dan započinju uz užurbani ritam grada, ona bira sporije jutro. Kava bez žurbe, nekoliko stranica omiljene knjige i kratka šetnja prije obaveza njezin su mali ritual koji joj puni baterije. Na društvenim mrežama ne nameće savršenstvo. Dijeli realne trenutke, od dana bez šminke do spontanih izlazaka s prijateljicama. Upravo ta autentičnost ono je što je izdvaja. Njezini pratitelji vole što ne glumi nedostižan ideal, nego pokazuje i dobre i manje glamurozne dane. Iza osmijeha stoji ambiciozna mlada žena koja balansira posao, privatni život i male strasti koje je čine sretnom. Voli modu, ali ne slijepo trendove. Njegu doživljava kao oblik brige o sebi, a ne natjecanje s drugima. U slobodno vrijeme puni baterije uz more ili kratka vikend putovanja. Kaže da su joj najvažniji ljudi oko nje i da se trud i iskrenost uvijek dugoročno isplate.
Nives
Foto: Shutterstock
24.2.2026.
7:00
Webcafe.hr
Shutterstock
Cura Dana
Cura dana /
Nives