Nina

Nazvala je fotografiju "Tuga s juga" jer je dragi odlučio kako će ipak u četvrtak ujutro put Čakovca u želji da izbjegne gužve prije vikenda. Dakle, preostalo joj je još kupanje ili dva prije pakiranja i mahanja moru do sljedeće godine. Bože, koliko je istine u onoj "sve što je lijepo kratko traje", zaključila je. No, prava će je depresija tek uhvatiti u nedjelju kada se sjeti da u ponedjeljak mora biti na poslu u osam. Ustani, radi, jedi, spavaj. Ustani, radi, jedi, spavaj. I tako narednih tristotinjak dana.