Nikolina

Bio je lijep i sunčan dan, a Nikolina ga je iskoristila za šetnju gradom. Dok je prolazila pored fontane, primijetila je muškarca koji je sjedio na klupi s malim psom. Psa je grlio poput člana obitelji, a osmijeh na njegovom licu bio je iskren i pun ljubavi. To je bio trenutak kad je Mia shvatila da, iako traži velika uputstva za sreću, ona ponekad dolazi u jednostavnim stvarima - poput ovog neplaniranog susreta i prisutnosti nečijeg osmijeha.